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  • 18.01.2020 20:24
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 20:37

başvuru şartları nelerdir? 2 bin 600 liraya kadar ödeme alma imkanı sunuluyor

, kişilerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenleniyor. 'un işbaşı eğitim programlarıyla gençler hem iş tecrübesi kazanıyor hem de eğitim süresince harçlık alıyor. Yeni yılla birlikte programlara katılacak kişilere ödenecek harçlık artırıldı. Peki, şartları nelerdir? İşte programa dair merak edilen detaylar...

İŞKUR işbaşı programı başvuru şartları nelerdir?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbaşı programı hakkındaki detaylar pek çok kişi tarafından yakından inceleniyor. İşbaşı eğitim programlarına katılacak gençlerin harçlıkları günlük 89,4 liraya yükselirken, bilişim sektörü için bu tutar 100 lira olacak. Bu kapsamda gençler ayda 2 bin 600 lira harçlık alabilecek. Peki, İŞKUR işbaşı programı başvuru şartları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler...

İŞKUR İŞBAŞI PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
15 yaşını tamamlamış olmak,
İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
Emekli olmamak,
Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.

Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDA KARŞILANABİLECEK GİDERLER

Katılımcı zaruri gideri (Günlük 89,4 TL, öğrenciler için 67,05, işsizlik ödeneği alanlar için 44,7 TL)
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi
Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri

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