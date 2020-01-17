Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 17.01.2020 17:44
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 17:44

Son dakika: sı yükselişle açıldı

Gelen son dakika haberine göre sı, yükselişle açıldı. Analistler, şirketlerin açıkladığı güçlü bilançoların New York borsasını pozitif etkilediğini belirtti.

New York borsası yükselişle açıldı

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,11 artışla 29.330,17 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 kazançla 3.323,63 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 değer kazancıyla 9.389,22 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, şirketlerin açıkladığı güçlü bilançoların sını pozitif etkilediğini belirtti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: New York borsası yükselişle açıldı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri