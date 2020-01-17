Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,11 artışla 29.330,17 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 kazançla 3.323,63 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 değer kazancıyla 9.389,22 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, şirketlerin açıkladığı güçlü bilançoların New York borsasını pozitif etkilediğini belirtti.
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