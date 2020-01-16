Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 6,50 artış sağlandı. Memur maaş katsayısının yüzde 5.49 artırılmasının ardından hesaplanan zamlı maaşlar dün hesaplara yatırıldı. Şimdi ise emekli maaş farklarının ödeneceği tarihler merak ediliyor. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte SSK Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri...

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu, zam oranlarına göre yeni maaşları hesapladı. Emekliler, 17 Ocak'tan itibaren zamlı paralarını alacak. Ödemeler ayın 28'inde tamamlanacak.

İşte tahsis numarasına göre ödeme tarihi...