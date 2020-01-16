Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 16.01.2020 09:34
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 09:34

Emeklilere müjde! ? SSK ödeme tarihleri

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberde! Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte en düşük memur emekli aylığı 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 6,50 artış sağlandı. Peki, ? İşte SSK ödeme tarihleri...

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 6,50 artış sağlandı. Memur maaş katsayısının yüzde 5.49 artırılmasının ardından hesaplanan zamlı maaşlar dün hesaplara yatırıldı. Şimdi ise emekli maaş farklarının ödeneceği tarihler merak ediliyor. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte SSK Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri...

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu, zam oranlarına göre yeni maaşları hesapladı. Emekliler, 17 Ocak'tan itibaren zamlı paralarını alacak. Ödemeler ayın 28'inde tamamlanacak.

İşte tahsis numarasına göre ödeme tarihi...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEmeklilere müjde! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri