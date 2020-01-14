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  • 14.01.2020 19:21
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 19:21

Yeni ay yaklaştı! ? 2020 net-brüt zammı ne kadar?

ve AGİ zam oranları milyonlarca çalışan vatandaşın gündeminde yer alıyor. Ocak ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde vatandaşlar "Asgari ücret ?" sorusuna yanıt arıyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren geçen ayın son günlerinde netlik kazandı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti toplantıyla belirledi. Peki, 2020 asgari ücret net-brüt zammı ne kadar oldu? İşte 2020 AGİ tablosu

Asgari ücret AGİ tablosuna göre ne kadar maaş ödenecek?

Asgari ücret AGİ tablosuna göre ne kadar maaş ödenecek? Milyonlarca çalışan ilgilendiren asgari ücret ve AGİ hakkındaki son detaylar vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 2020 yılı AGİ tablosuna göre vatandaşların ne kadar maaş alacağı netlik kazandı. 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu. İşte 2020 net-brüt zam oranları

2020 YILI ASGARİ ÜCRET VE AGİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.

2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER
Bekar 220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL
Evli, eşi çalışan 220,68 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

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