Asgari ücret AGİ tablosuna göre ne kadar maaş ödenecek? Milyonlarca çalışan ilgilendiren asgari ücret ve AGİ hakkındaki son detaylar vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 2020 yılı AGİ tablosuna göre vatandaşların ne kadar maaş alacağı netlik kazandı. 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu. İşte 2020 net-brüt zam oranları

2020 YILI ASGARİ ÜCRET VE AGİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.