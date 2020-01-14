Halk arasında 'yastık altı' yatırımı olarak bilinen ve özellikle son dönemde yükselişe geçen altın fiyatlarındaki güncel durum merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,51 azalışla 292,10 liradan tamamladı. Altın alıp yatırım yapan on binlerce kişi bu kapsamda 14 Ocak canlı altın fiyatları ne kadar oldu sorusu hakkında araştırmalarına devam ediyor. İşte altın fiyatlarında son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?