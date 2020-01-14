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  • 14.01.2020 18:40
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 18:58

Gram altın düşüşte, çeyrek altın yükselişte! 14 Ocak canlı ne kadar, kaç TL oldu?

14 Ocak , özellikle şu saatlerde altın alıp yatırım yapan vatandaşların gündeminde bulunuyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 475,00 lira, Cumhuriyet altını 1.945,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,51 düşüşle 292,10 liradan işlem gördü. Bir süredir yükselişte olan altın fiyatlarında geçtiğimiz hafta birkaç gün boyunca düşüş görülmüştü. Bu kapsamda vatandaşlar 14 Ocak canlı kaç TL oldu sorusuna yanıt arıyor.

Gram altın düşüşte, çeyrek altın yükselişte! İşte güncel altın fiyatları

Halk arasında 'yastık altı' yatırımı olarak bilinen ve özellikle son dönemde yükselişe geçen altın fiyatlarındaki güncel durum merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,51 azalışla 292,10 liradan tamamladı. Altın alıp yatırım yapan on binlerce kişi bu kapsamda 14 Ocak canlı altın fiyatları ne kadar oldu sorusu hakkında araştırmalarına devam ediyor. İşte altın fiyatlarında son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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