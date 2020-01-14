Milli Eğitim’den e-denklik atağı

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, "250 binin üzerinde nüfusu olan 86 ilçe merkezinde, yurt dışında 43 eğitim müşavirliğimizde ve elbette 81 ilimizde denklik işlemlerini elektronik ortamda yürüteceğiz. Denklik başvurusunda bulunan kişiler, kendi seçmiş oldukları denklik merkezlerinde bu işlemlerini kolaylıkla yaptırabilirler" dedi.
- Ekonomi
- 14.01.2020
- Gazete
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