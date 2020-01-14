Borsa 2 yılın zirvesinde

Jeopolitik risklerin azalması ve küresel ticaret savaşlarında tansiyonun düşmesi, 2019 yılının ikinci yarısından itibaren adeta yatırımcıların güvenilir limanı haline gelen Türkiye'ye ilgiyi son bir haftada zirveye taşıdı. Ekonomide tekrar büyüme patikasına geçilmesi ve Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ile bu yıla ilişkin beklentilerin güçlenmesi, borsayı 2 yılın zirvesine taşırken, faizi ise adım adım tek haneye yaklaştırdı. Geçen hafta dünyanın en fazla yükselen piyasası olan Borsa İstanbul'da endeks dün 120 bin puanı aşarak 120 bin 899 puanla 2 yılın zirvesini gördü. Borsa günü ise 120 bin 249 puandan tamamladı.
GÜVEN ARTTI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gelişmeleri şöyle değerlendirdi: "2 yıllık tahvil faizimiz yüzde 10.72 ile 6 Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kur atağı sonrası oluşan yüzde 28.27'lik faizden 1.755 baz puanlık düşüş sağladık. Ülke risk primimiz 267 puan ile Mayıs 2018'den beri en düşük seviyeye ulaştı. 2018 Ağustos'tan bugüne yaklaşık 320 baz puan iyileşme sağladık. 2019'da ekonomide ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı. Bu yıl daha ileri taşıyacağız."
GÜVEN ARTTI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gelişmeleri şöyle değerlendirdi: "2 yıllık tahvil faizimiz yüzde 10.72 ile 6 Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kur atağı sonrası oluşan yüzde 28.27'lik faizden 1.755 baz puanlık düşüş sağladık. Ülke risk primimiz 267 puan ile Mayıs 2018'den beri en düşük seviyeye ulaştı. 2018 Ağustos'tan bugüne yaklaşık 320 baz puan iyileşme sağladık. 2019'da ekonomide ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı. Bu yıl daha ileri taşıyacağız."
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