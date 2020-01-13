Anne adayı fazla çalışmaz

Özel sektörde çalışan hamile bir mühendisim. 08.00-18.00 saatleri arası, haftada 5 gün çalışıyorum. Öğle aram 1 saat. Şirketime günde 7.5 saatten fazla çalışmamın yasak olduğunu söylediğimde, haftalık 45 saati doldurmam gerektiğini, bu yüzden 7.5 saat çalışırsam cumartesi günü de işe gelmem gerektiğini söylediler. Bu uygulama doğru mudur? (İsmi saklı)
Öncelikle belirtelim, anne adayı çalışanlar 7.5 saatten fazla çalıştırılamıyor. Şimdi detaylara bakalım. Eğer sözleşmenizde cumartesi-pazar çalışılmayacağı varsa, yani iş gününüz haftada 5 gün ise haftalık çalışma süreniz 40 saat olacaktır. O yüzden 45 saati doldurmanız gerekmez. Ancak anlaşmanız haftada 6 gün çalışıp 1 gün izin şeklindeyse bu kez haftada 45 saat çalışmanız gerekecektir. Ancak günlük çalışma süreniz 7.5 saati geçemeyecektir. Dolayısıyla sizin 45 saati doldurmamanız durumunda ücretinizden kesinti yapılamaz. Fazla çalışma yönetmeliğinin 8. maddesine göre; gebe, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçilere fazla çalışma yaptırılamaz. Yine gebe ve emziren kadınların çalışma şartlarıyla ilgili yönetmeliğin 9. maddesi "Gebe veya emziren çalışan günde 7.5 saatten fazla çalıştırılamaz" demektedir. Dolayısıyla sizin 7.5 saatten fazla çalışma yapmanız yasalara aykırıdır. Durumu hemen ALO 170'e bildirmelisiniz.
Doğum tarihim 27.09.1961. İlk işe giriş tarihim 21.06.2001. Şu an toplam 309 günüm var. Yurt dışı borçlanma gün sayım ise 2948. Borçlanma miktarı ne kadar tutar? M.O.
Bu tür borçlanmalarda ödeyeceğiniz parayı siz belirliyorsunuz. Doğum ve askerlik borçlanmasında eğer en alt seviyeden öderseniz brüt asgari ücretin yüzde 32'si veriliyor. Yurt dışı borçlanmasında da bu rakam 1 Ağustos'tan bu yana yüzde 45 olarak uygulanıyor.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
Öncelikle belirtelim, anne adayı çalışanlar 7.5 saatten fazla çalıştırılamıyor. Şimdi detaylara bakalım. Eğer sözleşmenizde cumartesi-pazar çalışılmayacağı varsa, yani iş gününüz haftada 5 gün ise haftalık çalışma süreniz 40 saat olacaktır. O yüzden 45 saati doldurmanız gerekmez. Ancak anlaşmanız haftada 6 gün çalışıp 1 gün izin şeklindeyse bu kez haftada 45 saat çalışmanız gerekecektir. Ancak günlük çalışma süreniz 7.5 saati geçemeyecektir. Dolayısıyla sizin 45 saati doldurmamanız durumunda ücretinizden kesinti yapılamaz. Fazla çalışma yönetmeliğinin 8. maddesine göre; gebe, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçilere fazla çalışma yaptırılamaz. Yine gebe ve emziren kadınların çalışma şartlarıyla ilgili yönetmeliğin 9. maddesi "Gebe veya emziren çalışan günde 7.5 saatten fazla çalıştırılamaz" demektedir. Dolayısıyla sizin 7.5 saatten fazla çalışma yapmanız yasalara aykırıdır. Durumu hemen ALO 170'e bildirmelisiniz.
Doğum tarihim 27.09.1961. İlk işe giriş tarihim 21.06.2001. Şu an toplam 309 günüm var. Yurt dışı borçlanma gün sayım ise 2948. Borçlanma miktarı ne kadar tutar? M.O.
Bu tür borçlanmalarda ödeyeceğiniz parayı siz belirliyorsunuz. Doğum ve askerlik borçlanmasında eğer en alt seviyeden öderseniz brüt asgari ücretin yüzde 32'si veriliyor. Yurt dışı borçlanmasında da bu rakam 1 Ağustos'tan bu yana yüzde 45 olarak uygulanıyor.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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