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  • 13.01.2020 16:06
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 16:07

2020'de çalışanlar ne kadar vergi ödeyecek? 2020 ve brütten nete ne kadar oldu?

Hazine ve tarafından alınan karar doğrultusunda 2020 yılındaki kazançlara uygulanacak gelir vergisi tarifesi, geçtiğimiz yıla göre yüzde 22 oranında artırıldı. Yıllık yüzde 11.84 enflasyona karşılık gelir vergisi tarifesinin yüzde 22 oranında artırılması, ücret geliri ile yaşayanların lehine bir durum oluşturuyor. 2020 yılı için tespit edilen ilk vergi dilimi tarifesi, brüt in 7.5 katına ulaşıyor. Geçtiğimiz yılki rakamlara bakıldığında vergi dilim tarifesi asgari ücret tutarının 7 katı düzeyindeydi. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işveren ve hükümetin oy çokluğuyla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. İşverene maliyeti 3 bin 458 lira 3 kuruş olan yeni asgari ücrette, Asgari Geçim İndirimi () bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş olarak hesaplandı.

2020'de çalışanlar ne kadar vergi ödeyecek?

Asgari ücretli çalışanlar geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da eylül ayından itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine girecek. İşçiler ve memurların ocak ayında ellerine geçen para, vergi dilimindeki artış dolayısıyla yılın sonuna doğru azalacak. Çalışanlar hangi ayda ne kadar vergi ödeyecek? Söz konusu gelişmeyle birlikte asgari ücretli çalışanlar vergi dilimindeki artıştan geçtiğimiz yıla göre biraz daha az etkilenecek. Fakat yine de geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2020 yılının Eylül ayında da asgari ücretler yüzde 20 vergi dilimine girecekler. Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 2 bin 943 lirası brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşu SGK işveren primi ve 58 lira 86 kuruşu işsizlik sigortası işveren primi olmak üzere toplam 3 bin 458 lira 3 kuruş şeklinde hesaplandı.

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