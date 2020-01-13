Asgari ücretli çalışanlar geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da eylül ayından itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine girecek. İşçiler ve memurların ocak ayında ellerine geçen para, vergi dilimindeki artış dolayısıyla yılın sonuna doğru azalacak. Çalışanlar hangi ayda ne kadar vergi ödeyecek? Söz konusu gelişmeyle birlikte asgari ücretli çalışanlar vergi dilimindeki artıştan geçtiğimiz yıla göre biraz daha az etkilenecek. Fakat yine de geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2020 yılının Eylül ayında da asgari ücretler yüzde 20 vergi dilimine girecekler. Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 2 bin 943 lirası brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşu SGK işveren primi ve 58 lira 86 kuruşu işsizlik sigortası işveren primi olmak üzere toplam 3 bin 458 lira 3 kuruş şeklinde hesaplandı.

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