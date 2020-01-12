Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm çalışmaları başladı. Yaylada öncelikle kanalizasyon, su, elektrik gibi altyapı çalışmaları yol altına alınacak ve 1600 araç kapasiteli otopark inşaatına başlanılacak. Çevreye çirkin görüntü veren 25 salıncağın kaldırılması sırasında zarar gören alanda çimleme çalışması da bitti.
AK Parti Çamlıhemşin İlçe Başkanı Ömer Altun, "Burada ülke ölçeğinde büyük bir yatırım yapılıyor" dedi. Kış mevsimi ve yoğun çalışmalara rağmen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Altun, "Önümüzdeki yıl kaplıca tesisimiz yapılacak. Kamu arazisinde 9 blok halinde apart otel yapılacak. 3-5 yıl içerisinde bambaşka bir Ayder ile karşılaşacağız" dedi.
ÖZGÜR ÖZDEMİR
AK Parti Çamlıhemşin İlçe Başkanı Ömer Altun, "Burada ülke ölçeğinde büyük bir yatırım yapılıyor" dedi. Kış mevsimi ve yoğun çalışmalara rağmen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Altun, "Önümüzdeki yıl kaplıca tesisimiz yapılacak. Kamu arazisinde 9 blok halinde apart otel yapılacak. 3-5 yıl içerisinde bambaşka bir Ayder ile karşılaşacağız" dedi.
ÖZGÜR ÖZDEMİR
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