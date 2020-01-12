Ocak ayı ile birlikte asgari ücrete gelen yüzde 15 oranındaki zam birçok ödemeyi de yükseltti. Bunlardan birisi de işsizlik maaşı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira olarak uygulanacak. İşsizlik maaşı ise asgari ücrete göre belirleniyor.
- Ekonomi
- 12.01.2020
- Gazete
İşsize 2 bin 336 lira! Asgari ücrete gelen zam işsizlik maaşını da artırdı | 2020 işsizlik maaşı ne kadar?
Asgari ücrete gelen yüzde 15 oranındaki zam işsizlik maaşını da artırdı. İşsizlik maaşında en yüksek rakam 2 bin 336 liraya kadar çıktı. 10 ay maaş alan bir işsize 23 bin 360 lira ödenecek.
Ocak ayı ile birlikte asgari ücrete gelen yüzde 15 oranındaki zam birçok ödemeyi de yükseltti. Bunlardan birisi de işsizlik maaşı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira olarak uygulanacak. İşsizlik maaşı ise asgari ücrete göre belirleniyor.
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