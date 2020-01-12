ayı ile birlikte asgari ücrete gelen yüzde 15 oranındaki zam birçok ödemeyi de yükseltti. Bunlardan birisi de işsizlik maaşı. Asgari ücret 2020 yılı için brütlira olarak uygulanacak. İşsizlik maaşı ise asgari ücrete göre belirleniyor.