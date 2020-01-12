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""nde 'na 4 ödül

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası'nın (Bem-Bir-Sen) ""nde 'na 4 ödül verildi. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü ve Sabah gazetesi yazarı , ekonomi ve çalışma hayatına ilişkin yazıları ve TV programları sebebiyle ödüle layık görülürdü. Faruk Erdem adına ödülü Sabah muhabiri Vuslat Ay AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan aldı. gazetesinden Kenan Kıran ve Betül Alakent ile aHaber'den da ödüle layık görüldü.

Turkuvaz’a 4 ödül
Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası'nın (Bem-Bir-Sen) ""nde 'na 4 ödül verildi. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü ve Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem, ekonomi ve çalışma hayatına ilişkin yazıları ve TV programları sebebiyle ödüle layık görülürdü. adına ödülü Sabah muhabiri Vuslat Ay AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan aldı. gazetesinden Kenan Kıran ve Betül Alakent ile aHaber'den da ödüle layık görüldü.

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