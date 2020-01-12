Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası'nın (Bem-Bir-Sen) "İbrahim Keresteci Basın Ödülleri"nde Turkuvaz Medya Grubu'na 4 ödül verildi. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü ve Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem, ekonomi ve çalışma hayatına ilişkin yazıları ve TV programları sebebiyle ödüle layık görülürdü. Faruk Erdem adına ödülü Sabah Ankara muhabiri Vuslat Ay AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan aldı. Gecede Sabah gazetesinden Kenan Kıran ve Betül Alakent ile aHaber'den Sinan Yılmaz da ödüle layık görüldü.
- Ekonomi
- 12.01.2020
- Gazete
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