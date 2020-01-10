Yüz binlerce kadın çalışanı ilgilendiriyor! 2020'de destek 7500 TL olacak

Hükümet, bu yıl da doğum yapan çalışan kadınlara, süt ve emzirme parası, doğum ve kreş yardımı, yarım gün çalışma desteği vermeye devam edecek. Bir çocuklu asgari ücretli bir anneye ödenen para 7.500 lirayı geçecek. Bu tutar çocuk sayısı ve brüt maaşa göre değişirken 4 bin lira brüt ücreti olan bir anne için ödenen toplam miktar ise 11 bin liraya ulaşacak.