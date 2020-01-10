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  • 10.01.2020 11:12
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 11:12

Yüz binlerce kadın çalışanı ilgilendiriyor! 2020'de destek 7500 TL olacak

Doğum yapan çalışan kadınlara destek 2020'de de devam edecek. Hükümet tarafından doğum yapan çalışan kadınlara yönelik yapılan , doğum ve , yarım gün çalışma gibi desteklerde geçtiğimiz yıla göre artış yaşandı. Buna göre bir çocuklu asgari ücretli anneye ödenen para 7500 lirayı geçecek. Bu tutar çocuk sayısı ve brüt maaşa göre değişirken, 4 bin lira brüt ücreti olan bir kadın için ödenen toplam miktar ise 11 bin liraya kadar ulaşacak.

Hükümet, bu yıl da doğum yapan çalışan kadınlara, süt ve emzirme parası, doğum ve kreş yardımı, yarım gün çalışma desteği vermeye devam edecek. Bir çocuklu asgari ücretli bir anneye ödenen para 7.500 lirayı geçecek. Bu tutar çocuk sayısı ve brüt maaşa göre değişirken 4 bin lira brüt ücreti olan bir anne için ödenen toplam miktar ise 11 bin liraya ulaşacak.

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