ÖTV indirimi olacak mı? Enflasyonla mücadele kapsamında 2018 Kasım ayında başlayan ÖDV ve KDV indirimi 2019 Haziran'da tamamlanmıştı. Vatandaşlar ÖTV ve KDV indiriminin yeniden olup olmayacağını merak ediyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mobilyada KDV'nin yüzde 8'e indirildiğini açıkladı. KDV'yi mobilyada yüzde 8'e, yumurta ve su ürünlerinin toptan satışında yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanı Kararı, mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı. Vatandaşlar şimdi de ÖTV indirimi ile ilgili meraklı bekleyişe geçti. Peki, ÖTV indirimi olacak mı? 2020 Mobilyada KDV indirimi ne zaman başladı?

KDV İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Cumhurbaşkanı kararıyla mobilya ile yumurta ve balıkların toptan satışına ilişkin katma değer vergisi (KDV) oranları yeniden belirlendi. Karar, 2 Ocak 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tavuk yumurtasının toptan tesliminde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1'e indirildi.

Toptancı halleri ve su ürünlerinin toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların gerçek usule tabi KDV mükelleflerine tesliminde uygulanan KDV oranı da yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü.

Kararla, çeşitli mobilya ürünlerinde uygulanan KDV oranı ise yüzde 8 oldu. Daha önce söz konusu oran yüzde 18 olarak uygulanıyordu.

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