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  • 10.01.2020 21:51
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 21:51

nda günler sonra düşüş başladı! 10 Ocak anlık gram ve kaç TL oldu?

Son dönemde ndaki görülen artış dün itibariyle yerini düşüşe bıraktı. Altın alıp yatırım yapan vatandaşlar bu kapsamda altın fiyatlarındaki son durum hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,17 azalışla 293,20 liradan tamamladı. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 293,20 lira oldu. Peki, 10 Ocak anlık gram ve kaç TL oldu? İşte piyasalarda güncel durum

10 Ocak anlık gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL?

Uzun bir süredir altın, yatırım yapan vatandaşlar tarafından güvenilir bir liman olarak görülüyor. Özellikle son aylarda binlerce kişi yatırım amacıyla altını tercih ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 482,00 lira, Cumhuriyet altını 1.952,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,17 düşüşle 293,20 liradan işlem gördü. İşte 10 Ocak anlık gram ve çeyrek altın fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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