Uzun bir süredir altın, yatırım yapan vatandaşlar tarafından güvenilir bir liman olarak görülüyor. Özellikle son aylarda binlerce kişi yatırım amacıyla altını tercih ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 482,00 lira, Cumhuriyet altını 1.952,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,17 düşüşle 293,20 liradan işlem gördü. İşte 10 Ocak anlık gram ve çeyrek altın fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?