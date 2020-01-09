Teknolojiye kadın eli

Türkiye, 2023'te kadın istihdam oranını yüzde 34'e; işgücüne katılım oranını yüzde 38.5'e yükseltme hedefine ulaşmak için güçlü bir destek paketini uygulamaya koyacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı, kadınların daha nitelikli işlerde istihdam edilmesi için ortak projeler geliştirecek. Kadınların yeteneklerine göre iş hayatında yer alma oranının artırılması için girişimcilik eğitimleri verilecek. Çocuk sahibi olduğu için işini bırakmak zorunda kalanlar, sanayi ve teknoloji bölgelerinde kreşler yapılması ile işlerine geri dönebilecek. Yazılım ve bilişim alanlarında esnek çalışma şartlarının yaygınlaştırılması ile mekandan bağımsız çalışma imkanı ortaya çıkacak. Kadınların KOSGEB desteği ile sunulan dijital dönüşüm yetkinlik geliştirme programlarına katılımları teşvik edilecek.
BETÜL USTA
BETÜL USTA
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