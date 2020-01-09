Bugünkü
Takvim

Teknolojiye kadın eli

Girişimcilik eğitimleri, yazılım ve bilişim alanlarında esnek çalışma imkanı, sanayi ve teknoloji bölgelerine kreş hamleleriyle kadın istihdamında önemli artış bekleniyor...

Teknolojiye kadın eli
Türkiye, 2023'te kadın istihdam oranını yüzde 34'e; işgücüne katılım oranını yüzde 38.5'e yükseltme hedefine ulaşmak için güçlü bir destek paketini uygulamaya koyacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı, kadınların daha nitelikli işlerde istihdam edilmesi için ortak projeler geliştirecek. Kadınların yeteneklerine göre iş hayatında yer alma oranının artırılması için girişimcilik eğitimleri verilecek. Çocuk sahibi olduğu için işini bırakmak zorunda kalanlar, sanayi ve teknoloji bölgelerinde kreşler yapılması ile işlerine geri dönebilecek. Yazılım ve bilişim alanlarında esnek çalışma şartlarının yaygınlaştırılması ile mekandan bağımsız çalışma imkanı ortaya çıkacak. Kadınların desteği ile sunulan dijital dönüşüm yetkinlik geliştirme programlarına katılımları teşvik edilecek.

BETÜL USTA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTeknolojiye kadın eli
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri