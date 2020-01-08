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  • 08.01.2020 22:24
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 22:24

Kredi faizi için yeni fırsat ve teklif sunuldu! Ziraat Bankası, Garanti, YapıKredi, ne kadar?

Kredi faiz indiriminde indirim açıklamaları peş peşe geliyor. Bu kapsamda bankalar tarafından sunulan indirimli vatandaşların gündeminde yer alıyor. Son olarak Ziraat Katılım, sıfır konutlarda finansman oranını bugünden itibaren geçerli olmak üzere aylık yüzde 0,79'a düşürdüğünü duyurdu. Ziraat Bankası tarafından sıfır konutlar için alınan 0,79 faiz kararı ev almayı düşünen vatandaşların yüzünü güldürdü. Peki, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, YapıKredi, TEB kredi faiz oranı ne kadar oldu? İşte bankaların güncel oranları...

Kredi faizi için yeni fırsat geldi! İşte güncel oranlar

Taşıt, ihtiyaç ve konut kredisindeki güncel durum, kredi çekmeyi düşünenler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Son olarak kredi faiz indirimiyle ilgili 0.79 müjdesinin verilmesi vatandaşları sevindirdi. Sıfır konutlarda faiz oranlarının yüzde 0,79'a kadar gerileyecek olması ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeyle gelecek yıl konutta 1,5 milyon adet satışla rekor kırılması bekleniyor. İşte Ziraat Bankası, Garanti BBVA, YapıKredi, TEB kredi faiz oranları

0,79 MÜJDESİ SUNULDU

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, banka, 500 bin liraya kadar ve azami 120 ay vadeli olmak üzere, sıfır konutlarda finansman oranını bugünden itibaren yüzde 0,79'a indirdi.

Söz konusu konut finansmanı kapsamında, konutun tespitinde, "konut üreticisi (müteahhit ve/veya yüklenici firma) tarafından ilk kez satışa konu edilen" koşulu aranacak.

0.79 KAMPANYASI SIFIR KONUT İÇİN GEÇERLİ

0,79 faiz oranı, konut üreticisi müteahhit veya yüklenici firma tarafından ilk kez satışa çıkarılan sıfır konutlar için geçerli olacak. Kredilerin vadesi 180 aya çıkacak. Kamu bankaların eşit taksitli, eşit ana paralı, artan taksitli ve azalan taksitli alternatif ödeme planları da sunacağı tahmin ediliyor.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12
Taşıt kredisi: 1.04
Konut kredisi: 0.79

Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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