Klasik arabalar mobilya oldu

Almanya'da 35 yıl yaşadıktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapan Murat Doğru ve 3 ortağı, Bursa'daki atölyelerinde, klasik arabaların kalıpları ve bazı orijinal parçalarını kullanarak koltuk takımı ve çalışma masaları üretiyor. Klasik arabaların kalıplarını temin ederek Bursa'daki 3 atölyede koltuk takımı, çalışma masası, ev ve işyeri aksesuarları ile servis tezgahı ürettiklerini dile getiren Doğru, bunları İnegöl'deki mağazalarında sergilediklerini dile getirdi. ABD'den de malzeme getirttiklerini aktaran Doğru, şöyle devam etti: "Büyük oranda parçaları burada kendimiz temin ediyoruz. Ürünler, oto boyasıyla boyanıyor. Almanya, Avustralya, Avusturya gibi ülkelerden yoğun ilgi görüyoruz. Üretim alanımızı büyütmeyi planlıyoruz. Özellikle ABD'den çok fazla sipariş geliyor."
- Ekonomi
- 09.01.2020
- Gazete
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