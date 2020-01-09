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Klasik arabalar mobilya oldu

'da 35 yıl yaşadıktan sonra 'ye kesin dönüş yapan ve 3 ortağı, 'daki atölyelerinde, klasik arabaların kalıpları ve bazı orijinal parçalarını kullanarak koltuk takımı ve çalışma masaları üretiyor.

Klasik arabalar mobilya oldu
Almanya'da 35 yıl yaşadıktan sonra 'ye kesin dönüş yapan Murat Doğru ve 3 ortağı, 'daki atölyelerinde, klasik arabaların kalıpları ve bazı orijinal parçalarını kullanarak koltuk takımı ve çalışma masaları üretiyor. Klasik arabaların kalıplarını temin ederek Bursa'daki 3 atölyede koltuk takımı, çalışma masası, ev ve işyeri aksesuarları ile servis tezgahı ürettiklerini dile getiren Doğru, bunları İnegöl'deki mağazalarında sergilediklerini dile getirdi. 'den de malzeme getirttiklerini aktaran Doğru, şöyle devam etti: "Büyük oranda parçaları burada kendimiz temin ediyoruz. Ürünler, oto boyasıyla boyanıyor. Almanya, Avustralya, Avusturya gibi ülkelerden yoğun ilgi görüyoruz. Üretim alanımızı büyütmeyi planlıyoruz. Özellikle ABD'den çok fazla sipariş geliyor."

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