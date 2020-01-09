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Ev hanımıydı açtı

'ta 3 çocuk annesi , ev ekonomisine katkıda bulunabilmek için 'den aldığı hibe desteğiyle açarak kendi işinin patronu oldu.

Ev hanımıydı çay ocağı açtı
Uşak'ta 3 çocuk annesi Meftun Turan, ev ekonomisine katkıda bulunabilmek için 'den aldığı hibe desteğiyle açarak kendi işinin patronu oldu. Siparişlere çoğu zaman yetişemediğini belirten Turan'a, eşi Levent Turan da sık sık yardım ediyor. Yaptığı işin bir kadın için oldukça zor olduğunu ifade eden , "En büyük desteği esnaf kardeşlerim verdi. İşim zor ama severek yapıyorum" dedi.

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