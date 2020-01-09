Ev hanımıydı çay ocağı açtı

Uşak'ta 3 çocuk annesi Meftun Turan, ev ekonomisine katkıda bulunabilmek için KOSGEB'den aldığı hibe desteğiyle çay ocağı açarak kendi işinin patronu oldu. Siparişlere çoğu zaman yetişemediğini belirten Turan'a, eşi Levent Turan da sık sık yardım ediyor. Yaptığı işin bir kadın için oldukça zor olduğunu ifade eden Meftun Turan, "En büyük desteği esnaf kardeşlerim verdi. İşim zor ama severek yapıyorum" dedi.
- Ekonomi
- 09.01.2020
- Gazete
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