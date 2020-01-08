2020 yılında memur maaşlarına yapılan zamdan sonra gözler ikramiye tutarlarına çevrilmiş durumda. Bu bağlamda zam ve enflasyon farkıyla birlikte ocak itibarıyla emekli olmayı planlayan memurların alacağı ikramiyede artış olacak. Örneğin; 25 yıl hizmeti bulunan 1'inci derece 4'üncü kademedeki bir öğretmenin emekli ikramiyesi 99 bin 439 liradan 104 bin 958 liraya çıkacak. Öğretmen, hemşire, polis ve din görevlilerinin 3600 ek göstergesiyle ilgili düzenleme henüz yapılmadı ama bu, hükümetin gündeminde. 3600 ek gösterge çıkmış olsaydı bu gruptaki memurların hem ikramiyeleri hem de emekli maaşlarında artış olacaktı.

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