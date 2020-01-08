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  • 09.01.2020 09:53
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 09:53

ücreti kaç TL? oranı ne kadar oldu?

oranı ne kadar oldu? Oldu sorusu yanıtını buldu. Zam ve enflasyon farkıyla birlikte ocak itibarıyla emekli olmayı planlayan memurların alacağı ikramiyede artış olacak. Memur 2019'da, 15 Aralık 2019-14 Ocak 2020 arasının maaşını peşin aldı. Bu durumda 2020 için ödenen 14 günlük maaşına 2020 zammı yansıtılmadı. 15 Aralık'ta aldığı ücretin 14 günlük tutarına yüzde 5.49 fark hesaplanacak. İkramiye işçiye verilen bir ücret ekidir. Yasal dayanağı 4857 sayılı İş Kanununun 32 nci maddesi olup ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanmıştır.

Kamuda ikramiye hesabı değişti

2020 yılında memur maaşlarına yapılan zamdan sonra gözler ikramiye tutarlarına çevrilmiş durumda. Bu bağlamda zam ve enflasyon farkıyla birlikte ocak itibarıyla emekli olmayı planlayan memurların alacağı ikramiyede artış olacak. Örneğin; 25 yıl hizmeti bulunan 1'inci derece 4'üncü kademedeki bir öğretmenin emekli ikramiyesi 99 bin 439 liradan 104 bin 958 liraya çıkacak. Öğretmen, hemşire, polis ve din görevlilerinin 3600 ek göstergesiyle ilgili düzenleme henüz yapılmadı ama bu, hükümetin gündeminde. 3600 ek gösterge çıkmış olsaydı bu gruptaki memurların hem ikramiyeleri hem de emekli maaşlarında artış olacaktı.

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