Taşeron ve kamu işçileri ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Kadroya geçen taşeron işçiler ile kamu işçilerinin heyecanla beklediği ilave tediye ödemelerinin tarihi ile zam miktarı araştırılıyor. Ocak ve Haziran ayında yapılacak ilave tediye ödemeleri konusunda son durum nedir? Tediyeler ne zaman ödenecek? Taşeron ve kamu işçileri Ocak 2020 tediye zam miktarı ne kadar? İşte detaylar...

TEDİYELER NE ZAMAN ÖDENECEK? 2020

Tediye ödemeleri Ocak ve Haziran aylarında yapılacak. 2020 Ocak ayında yapılacak ilave tediye ödemelerinin Resmi Gazete'de yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belli olması bekleniyor. Karar yayımlandıktan sonra lk iki ilave tediye ödemelerinin tarihleri açıklanacak.

2019 yılında ve diğer yıllarda olduğu gibi işçilere 2020 yılında da ilave tediye ödemesi yapılacak. 2019 yılında 31 Ocak, 31 Mayıs, 9 Ağustos ile 13 Aralık tarihlerinde ilave tediye ödemesi yapıldı.