ABD ve İran arasındaki gerilimde son dakikalar gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu akşam ABD Başkanı Donald Trump canlı yayında İran ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini ve İran'ın saldırı pozisyonundan çekildiğini belirtti. Trump'ın açıklamalarının ardından dolarda düşüş yaşandığı görülüyor. Peki, dolar kaç TL oldu? İşte döviz kurlarında son durum...
DOLAR, EURO VE ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
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