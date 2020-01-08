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  • 08.01.2020 20:28
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 20:28

Son dakika: Trump'ın açıklamalarının ardından dolarda düşüş! oldu? İşte canlı döviz kurları

oldu? ABD Başkanı Donald Trump'ın bu akşam İran'la ilgili yaptığı açıklamaların ardından dolarda düşüş yaşandığı görülüyor. Dolar güne 5,9770 liradan, euro ise 6,6640 liradan başlamıştı. Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler özellikle yapılan açıklamaların ardından döviz kurlarındaki güncel durum hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor. Trump'ın açıklamalarının hemen ardından dolar/TL 5.90 seviyelerinde işlem görüyor. İşte canlı döviz kurları...

Trump'ın açıklamalarının ardından dolarda düşüş!

ABD ve İran arasındaki gerilimde son dakikalar gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu akşam ABD Başkanı Donald Trump canlı yayında İran ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini ve İran'ın saldırı pozisyonundan çekildiğini belirtti. Trump'ın açıklamalarının ardından dolarda düşüş yaşandığı görülüyor. Peki, dolar kaç TL oldu? İşte döviz kurlarında son durum...

DOLAR, EURO VE ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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