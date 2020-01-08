9 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı. Engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım maaşından faydalanan vatandaşlar, maaşların bugün hangi illere yatırılıp yatırılmadığını araştırıyor. Peki, evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

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