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  • 08.01.2020 11:14
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 11:14

2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? 8 Ocak buzağı destek ödemesi yattı mı?

2018 2. dönem buzağı desek ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iki dönem halinde gerçekleştirilen ödemelerin ilki 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Vatandaşlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? 8 Ocak buzağı destek ödemeleri yattı mı?

2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? Büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen buzağı desteklemesinin 2018 2. dönem ödemelerinin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. 2020 yılına girmemiz ile birlikte destekten faydalanan vatandaşlar heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? 8 Ocak buzağı destek ödemeleri yattı mı? İşte ayrıntılar...

2018/2 BUZAĞI DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılı 2. dönem ödemesi henüz yapılmadı. Ödemelerin kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Yetiştiriciler, desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.

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