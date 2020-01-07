Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. ABD ile İran gerginliğinin ardından tırmanan gerilimin etkisiyle yükselen dolar kuru yeni güne 5,9570 liradan başladı. Güncel döviz kurları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 7 Ocak Salı güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI



Küresel piyasalar, devam eden jeopolitik risklere karşın yatırımcıların iyimserliği fiyatlamayı tercih etmesi ile pozitife döndü.

ABD ile İran arasındaki gerilim devam etse de daha fazla büyümeyeceğine ilişkin beklentilerle dün ABD borsalarında başlayan alıcılı seyir, Asya piyasaları ile bugüne de taşındı.