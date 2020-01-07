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  • 07.01.2020 09:45
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 09:45

/TL'de son durum: 7 Ocak Salı ve oldu? Güncel döviz kurları

son dakika... Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,9740 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6860 lira olmuştu. yeni güne 5,9570 liradan başladı. Bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak makroekonomik veriler ile jeopolitik riskler konusundaki gelişmeler takip edilecek. Peki, ve , kaç TL oldu? İşte 7 Ocak Salı güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. ABD ile İran gerginliğinin ardından tırmanan gerilimin etkisiyle yükselen dolar kuru yeni güne 5,9570 liradan başladı. Güncel döviz kurları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 7 Ocak Salı güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI


Küresel piyasalar, devam eden jeopolitik risklere karşın yatırımcıların iyimserliği fiyatlamayı tercih etmesi ile pozitife döndü.

ABD ile İran arasındaki gerilim devam etse de daha fazla büyümeyeceğine ilişkin beklentilerle dün ABD borsalarında başlayan alıcılı seyir, Asya piyasaları ile bugüne de taşındı.

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