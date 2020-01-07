Altın fiyatları son dakika... Gram altın haftayı 298 lirayla kapatmıştı ancak yeni haftaya rekorla başladı. Gram altın yeni haftanın ilk işlem gününde 305 liraya kadar çıktı. ABD-İran hattında savaş rüzgarları eserken çeyrek altın da 502 lirayı gördü. Altın uzmanları, ABD ile İran arasındaki tansiyonun yükselmesi ile birlikte altın fiyatlarının da yükseleceğini ifade ediyorlar.

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ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Gram altın sadece 4 gün içerisinde yaklaşık 14-15 lira değer kazandı ve gram altının bundan sonrasında fiyatını İran ile ABD arasındaki adımlar belirleyecek. Eğer İran'ın olası bir saldırısı söz konusu olursa uzmanlar gram altında yeni bir rekor bekliyor. Uzmanlar, tansiyonun yükselmesi durumunda gram altının 320 lirayı görebileceğini söylüyorlar.