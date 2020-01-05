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  • 06.01.2020 08:59
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 08:59

6 Ocak 2020 oldu? artışta! İşte güncel alım satım kuru

Dolar/TL, açıklanan Aralık ayı enflasyon verisinin ardından 5.97'yi gördü. Enflasyon verisinin ardından piyasalar Merkez Bankası'nın iki hafta sonraki politika kararını beklemeye başladı. TCMB'nin politika kararı dolar/TL'de belirleyici olabilir. Peki, bugün oldu? İşte 6 Ocak güncel kurları... Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır. İşte 6 Ocak

Son dakika dolar artışta! Dolar kuru bugün ne kadar?

Son dakika dolar kuru yükselişe geçti. ABD'nin İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürmesi, 2019'un son haftalarından itibaren yükseliş grafiğini sürdüren dolar kurunda artışa neden oldu. 5 Ocak 2020 sabahında bankalararası piyasada dolar/TL, 5,97 seviyelerinde yer alıyor.
Euro ise en düşük 6.6374 lira ve en yüksek 6.6766 lirayı gördükten sonra, 6.67 – 6.68 lira aralığında seyretti. Piyasalarda Merkez Bankası'nın politika kararı takip edilecek. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Ocak güncel döviz kurları... Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü ABD ve İran arasındaki gerilimin etkisiyle karışık seyirle kapattı.

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