Son dakika dolar kuru yükselişe geçti. ABD'nin İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürmesi, 2019'un son haftalarından itibaren yükseliş grafiğini sürdüren dolar kurunda artışa neden oldu. 5 Ocak 2020 sabahında bankalararası piyasada dolar/TL, 5,97 seviyelerinde yer alıyor.

Euro ise en düşük 6.6374 lira ve en yüksek 6.6766 lirayı gördükten sonra, 6.67 – 6.68 lira aralığında seyretti. Piyasalarda Merkez Bankası'nın politika kararı takip edilecek. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Ocak güncel döviz kurları... Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü ABD ve İran arasındaki gerilimin etkisiyle karışık seyirle kapattı.

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