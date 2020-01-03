Plastik poşetler, yeni yılda da 25 kuruştan satılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin 1 Ocak 2019'da başlayan uygulama ile plastik poşet kullanımı, 2019'un 11 ayında yaklaşık yüzde 77 oranında azaldı. Aylık yaklaşık 35 adet olan kişi başı kullanım adedi ise 10'a kadar düştü. 200 bin ton plastiğin kullanımının da önüne geçildi.
- Ekonomi
- 03.01.2020
- Gazete
Yeni yılda plastik poşete zam yok
Plastik poşetler, yeni yılda da 25 kuruştan satılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin 1 Ocak 2019'da başlayan uygulama ile plastik poşet kullanımı, 2019'un 11 ayında yaklaşık yüzde 77 oranında azaldı. Aylık yaklaşık 35 adet olan kişi başı kullanım adedi ise 10'a kadar düştü. 200 bin ton plastiğin kullanımının da önüne geçildi.
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