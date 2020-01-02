2020 yılına girdiğimiz şu günlerde Kamu kurumları KPSS şartlı ve KPSS şartsız 800 personel alımı yapacağını duyurdu.Kadrolar ve başvuru koşulları haberimizdedir. JGK tarafından 60 KPSS puanı ile 94 personel alımı yapılacak olup adayların ilgili ilana 5 Ocak 2020 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanda 24 sağlık personeli alımı gerçekleştirilecek olup adayların 15 ile 27 Ocak 2020 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir

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