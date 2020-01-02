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  • 02.01.2020 16:38
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 16:40

2020 Ocak ayı yüzlerce personel alım ilanları yayınlandı

2020’ye girdiğimiz şu günlerde kamuya personel alımları da devam ediyor. Bu noktada Devlet Personel Başkanlığı üzerinden yayınlanan ilanlarda 800’ye yakın personel alımı yapılacağına ilişkin ilanlar yayınlanmış bulunuyor. 28 kamu kurumu tarafından gerçekleştirilecek olan 800 personel alımı için adayların birtakım şartları sağlaması gerekmekte olup, alım detayları, alım yapılacak olan kadrolar ve kurumlar ise haberimizin devamında yer alıyor.

2020 Ocak ayı KPSS'li KPSS şartsız personel alımları

2020 yılına girdiğimiz şu günlerde Kamu kurumları KPSS şartlı ve KPSS şartsız 800 personel alımı yapacağını duyurdu.Kadrolar ve başvuru koşulları haberimizdedir. JGK tarafından 60 KPSS puanı ile 94 personel alımı yapılacak olup adayların ilgili ilana 5 Ocak 2020 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanda 24 sağlık personeli alımı gerçekleştirilecek olup adayların 15 ile 27 Ocak 2020 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir

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