Bakan Albayrak: Hedeflerimize ilerleyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yılın son gününde, yılın son Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi. Bakan Berat Albayrak, 2019 yılını beklentilerin ötesinde bir performansla kapattıklarını belirterek, "2020'de ekonomideki tüm kurumlarımızla yüksek koordinasyon içinde çok çalışarak hedeflerimize ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
- Ekonomi
- 01.01.2020
- Gazete
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