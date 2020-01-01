1 Ocak 2020 KYK borç affı çıktı mı? Milyonlarca kişinin gözü KYK borçlarına yapılacak olan affa çevrilmiş durumda. Ülkemizde KYK borcu olan milyonlarca vatandaş bulunuyor. Bu bağlamda son haftalarda sık sık Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK'nın öğrencilere sunmuş olduğu krediler gündeme gelmektedir. Buna göre milyonlarca üniversite öğrencisi KYK'nın vermiş olduğu borçları zamanında ödeyemediği için yasal takibe takıldı ve icra başlatıldı. İlgili icralar hükümet tarafından yapılan düzenleme ile iptal edildi ancak öğrenciler borçları ödemekte oldukça zorlanmaktadır. Buna göre KYK borçlarının silinmesi ya da faizlerinin silinerek yapılandırılması bekleniyor. Peki KYK borç affı çıktı mı? Faizler silinecek mi?

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ