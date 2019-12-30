Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 470,00 lira, Cumhuriyet altını 1.926,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,10 düşüşle 289,20 liradan işlem görmüştü. Yatırımcılar, 2019'un son işlem gününde altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 31 Aralık canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

164,51

164,64

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

210,69

210,85

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

263,22

263,42