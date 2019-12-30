Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 31.12.2019 07:00
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 07:00

son dakika artışta! 31 Aralık gram, çeyrek, yarım tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

nda son dakika yükseliş devam ediyor. Altın fiyatları, jeopolitik gelişmeler ve dolardaki gerilemeyle, yatırımcıların güvenli liman arayışlarıyla yükseldi. Dünkü kapanışta 289,20 liradan işlem gören gram altın, yeni güne 291,01 liradan başladı. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 470,00 lira, Cumhuriyet altını 1.926,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,10 düşüşle 289,20 liradan işlem görmüştü. Yatırımcılar, 2019'un son işlem gününde altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 31 Aralık canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
164,51
164,64

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
210,69
210,85

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
263,22
263,42

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları son dakika artışta! 31 Aralık gram, çeyrek, yarım tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri