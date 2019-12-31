Boşanma davası tek celsede de biter mi? Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Eşimle ayrılma aşamasındayız. Boşanma davası ne kadar sürer?

Dava dilekçesinin karşı tarafa tebliği ile dilekçeler aşaması başlar. Bu aşamanın tamamlanması veya yasal sürelerin dolması ile birlikte ön inceleme duruşması için gün verilir, genellikle peşinden tanıkların dinlenmesi, delillerin toplanması ve gerekiyorsa bilirkişi incelemesi aşamalarından sonra, karar duruşması yapılarak mahkeme kararını açıklar. Boşanma davaları uzun ve zor süreçlerdir. Taraflar her konuda anlaşmışsa, anlaşmalı boşanma prosedürü en hızlı olan yoldur ve genellikle tek celsede sonuçlanır. Dava çekişmeli ise önemli olan hakkı kanıtlayabilmek olmalıdır.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL





