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Borsa yarın işleme kapalı

Borsa İstanbul'da, yarın resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmeyecek. Pay Piyasası'nda 30 Aralık'taki işlemlerin takası 2 Ocak'ta, 31 Aralık tarihli işlemlerin takası ise 3 Ocak'ta yapılacak.

Borsa yarın işleme kapalı
Borsa İstanbul'da, yarın resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmeyecek. Pay Piyasası'nda 30 Aralık'taki işlemlerin takası 2 Ocak'ta, 31 Aralık tarihli işlemlerin takası ise 3 Ocak'ta yapılacak. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) yarın işlem olmayacak. 31 Aralık tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki takas işlemleri 3 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

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