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Türkiye yerli otomotiv ile her yıl 10 milyar dolarlık dış açığını kapatacak

Cumhuriyet’in başından itibaren milli ekonomi hamlesi vardı fakat bugüne kadar gerçekleşemedi. Bugün bu alanda ilk kez ciddi bir adım atılıyor. Türkiye’nin leri ilk kez görücüye çıktı. Yeni teknoloji ile üretim yapacak olan yerli otomotivlerini Türkiye İhracaatçılar Meclisi Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin ile konuştuk.




Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin, yerli otoyla ilgili TAKVİM'e önemli açıklamalar yaptı:

Yerli otomobile dair ilk izleniminiz nedir?

Yaklaşık 60 yıllık bir gecikmeyle dünyada özellikle iki dünya savaşı arası bu dönem için pek çok önemli sayılan teknolojik sıçramayı yapabilecek nitelikteki bir ülkenin ne yazıkki küresel operasyonlarla bu projelerde geç kalmasının bir yandan üzüntüsünü bir yandan da 21.yüzyılda milli ve yerli projelere imza atmanın gururunu yaşıyoruz.

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