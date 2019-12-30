Türkiye yerli otomotiv ile her yıl 10 milyar dolarlık dış açığını kapatacak







Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin, yerli otoyla ilgili TAKVİM'e önemli açıklamalar yaptı:

Yerli otomobile dair ilk izleniminiz nedir?

Yaklaşık 60 yıllık bir gecikmeyle dünyada özellikle iki dünya savaşı arası bu dönem için pek çok önemli sayılan teknolojik sıçramayı yapabilecek nitelikteki bir ülkenin ne yazıkki küresel operasyonlarla bu projelerde geç kalmasının bir yandan üzüntüsünü bir yandan da 21.yüzyılda milli ve yerli projelere imza atmanın gururunu yaşıyoruz.

