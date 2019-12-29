Pazar günü vatandaşların özellikle şu saatlerde araştırdığı sorular arasında dolar ve euro ne kadar oldu sorusu yer alıyor. Kapanış gününde güne yüzde 0.34 artışla 114 bin 35 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde en düşük 113 bin 381 puanı ve en yüksek 114 bin 291 puanı gördükten sonra, kapanışa doğru yüzde 0.23 artışla 113 bin 917 puanda hareket etti. İşte güncel dolar ve euro alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?