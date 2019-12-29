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  • 29.12.2019 09:40
  • Son Güncelleme: 29.12.2019 09:40

son ayların en yüksek seviyesinde! 29 Aralık anlık çeyrek ve gram alış satış fiyatı kaç TL?

Halk arasında yastık altı olarak bilinen nın yükselişi devam ediyor. Özellikle son yakın süreçte altın fiyatlarındaki yükseliş belirgin bir hale geldi. Bu kapsamda altın alıp yatırım yapanlar altın fiyatlarını öğrenmek istiyor. Analistler, merkez bankalarından 2020 için güvercin tutumun devam etmesinin beklendiğini, ticaret savaşlarında cephelerin genişleme ihtimaliyle jeopolitik risklerin ve hala kırılgan olan küresel ekonominin altın talebini canlı tutabileceğini söyledi. İşte 29 Aralık anlık çeyrek ve gram alış satış fiyatları...

Altın fiyatları yükseldi! Çeyrek ve gram altın ne kadar?

29 Aralık güncel altın fiyatları, sabah saatlerinden itibaren günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Analistler, 2020'de ticaret savaşlarının farklı cephelere yayılabileceğini ve altın fiyatlarının yükselmeye devam edebileceğini ifade etti. Bu kapsamda hafta sonu altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar güncel fiyatları hakkındaki bilgi edinmek istiyor. Peki, 29 Aralık anlık çeyrek ve gram alış satış fiyatı kaç TL oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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