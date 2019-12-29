29 Aralık güncel altın fiyatları, sabah saatlerinden itibaren günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Analistler, 2020'de ticaret savaşlarının farklı cephelere yayılabileceğini ve altın fiyatlarının yükselmeye devam edebileceğini ifade etti. Bu kapsamda hafta sonu altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar güncel fiyatları hakkındaki bilgi edinmek istiyor. Peki, 29 Aralık anlık çeyrek ve gram alış satış fiyatı kaç TL oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?