Vergi daireleri hafta sonu açık

Motorlu araç satışlarının Aralık ayının son günlerinde artması nedeniyle, sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla vergi dairelerinin hafta sonunda açık olması yönünde karar alındı. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya ve Bursa il merkezlerindeki Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni tahsile yetkili vergi daireleri bugün ve yarın saat 18.00'e kadar çalışacak.
- Ekonomi
- 28.12.2019
- Gazete
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