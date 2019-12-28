Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 28.12.2019 09:30
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 09:32

artışta! Dolar kuru bugün ne kadar? (28 Aralık 2019)

Dolarda son dakika gelişmesi yaşanıyor. 2019 yılının artık son günlerinde vatandaşlar dolar ve döviz kurlarını merak ediyor. Bu bağlamda 8 Aralık euro ve ? Gibi sorular oldukça popüler. Uzmanlar, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in önemli direnç, 5,90'ın destek olarak takip edileceğini belirtti. Şu dakikalarda dolar 5,95'in üzerinde işlem görüyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 28 Aralık güncel döviz kurları alış-satış fiyatı... Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu?

Dolar kuru bugün ne kadar? (28 Aralık 2019)

Dolar kuru son dakika... Dünkü işlem gününde en yüksek 5.9415 seviyesinde işlem gören dolar/TL, haftanın son işlem gününe 5,9322 seviyesinde başladı. Noel tatili dolayısıyla küresel piyasalarda majör endeksleri işleme kapalı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 27 Aralık güncel döviz kurları... Noel tatili dolayısıyla küresel piyasalarda majör endekslerin işleme kapalı olması, Asya tarafında da işlemlerin dar bir bantta gerçekleştirilmesini beraberinde getirdi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi, güne yükselişle başlamasının ardından 3.000 puanın üzerini test etti ve kapanışa yakın yüzde 0,7 primle 3.003,64 puan oldu.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika dolar kuru artışta! Dolar kuru bugün ne kadar? (28 Aralık 2019)
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri