Dolar kuru son dakika... Dünkü işlem gününde en yüksek 5.9415 seviyesinde işlem gören dolar/TL, haftanın son işlem gününe 5,9322 seviyesinde başladı. Noel tatili dolayısıyla küresel piyasalarda majör endeksleri işleme kapalı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 27 Aralık güncel döviz kurları... Noel tatili dolayısıyla küresel piyasalarda majör endekslerin işleme kapalı olması, Asya tarafında da işlemlerin dar bir bantta gerçekleştirilmesini beraberinde getirdi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi, güne yükselişle başlamasının ardından 3.000 puanın üzerini test etti ve kapanışa yakın yüzde 0,7 primle 3.003,64 puan oldu.

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