Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Aralık 2019 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 461,93 lira, satış fiyatı ise 473,45 liradan işlem görüyor. Gram altında alış fiyatı 288,65 lira, satış fiyatı 288,74 lira seviyesinde yer alıyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ne kadar? İşte 28 Aralık canlı altın fiyatları... Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Aralık canlı altın fiyatları alış-satış fiyatı... Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 287 bin 250 liraya yükseldi.

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