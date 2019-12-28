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  • 28.12.2019 09:15
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 09:32

zirvede - bilezik gramı, çeyrek, ! !

Altın fiyatları son dakika vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu haftayı altın fiyatları zirvede kapatarak yatırımcıların yüzünü güldürdü. Bu bağşamda İstanbul Kapalıçarşı'da, 469,00 lira, Cumhuriyet altını 1.918,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,45 yükselişle 288,00 liradan işlem gördü. Altın piyasasında, en düşük 286 bin 950 lira, en yüksek 287 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 287 250 liradan tamamladı. Son dakika altın fiyatları ne kadar oldu? Son haftalarda bir artış olan altın fiyatları bugün ne durumda? Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Aralık 2019 altın fiyatları..

Anlık ve güncel altın fiyatları ne kadar?

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Aralık 2019 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 461,93 lira, satış fiyatı ise 473,45 liradan işlem görüyor. Gram altında alış fiyatı 288,65 lira, satış fiyatı 288,74 lira seviyesinde yer alıyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ne kadar? İşte 28 Aralık canlı altın fiyatları... Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Aralık canlı altın fiyatları alış-satış fiyatı... Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 287 bin 250 liraya yükseldi.

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