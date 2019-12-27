Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 100 bin sosyal konut yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek. Başvuru süreci başlayan 100 bin sosyal konuta vatandaşlardan talep yağdı. Bu kapsamda çok araştırılan sorular arasında TOKİ 100 bin konut başvuruları ne zaman bitecek sorusu yer alıyor. Peki, TOKİ 2+1 3+1 konut başvurusu nasıl yapılır? İşte cevabı...

TOKİ 100 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru tarihi 15 Aralık 2019-15 Ocak 2019 olarak duyuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, dar gelirli vatandaşlara yönelik, "100 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında inşa ettirilecek konutlara başvurular, Dijital Türkiye Portalı (e-Devlet kapısı) üzerinden de yapılabilecek.

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