Haftanın son işlem gününde tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarının ne kadar olduğu altın alıp yatırım yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,52 artışla 289,50 liradan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 289 bin liraya yükseldi. Bu kapsamda özellikle şu saatlerde 27 Aralık anlık gram ve çeyrek altın fiyatı kaç TL oldu sorusuna yanıt arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?