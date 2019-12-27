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  • 27.12.2019 18:43
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 18:43

haftayı yükselişle kapattı! 27 Aralık anlık gram ve kaç TL oldu?

nda yukarı yönlü seyir devam ediyor. Son dönemlerde altın alıp yatırım yapan vatandaşlar nı araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 471,00 lira, Cumhuriyet altını 1.928,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,52 yükselişle 289,50 liradan işlem gördü. Altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı. Peki, 27 Aralık anlık gram ve kaç TL oldu? İşte piyasada güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları yükseldi! Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Haftanın son işlem gününde tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarının ne kadar olduğu altın alıp yatırım yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,52 artışla 289,50 liradan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 289 bin liraya yükseldi. Bu kapsamda özellikle şu saatlerde 27 Aralık anlık gram ve çeyrek altın fiyatı kaç TL oldu sorusuna yanıt arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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