İşçiyi aldatan tazminat öder mi?

İşverenlerin başvurduğu bazı yöntemlere karşı yapabileceğiniz çok şey bulunuyor. İşte patron hileleri ve bunlara karşı yapabilecekleriniz:



● EKSİK BORDRO DÜZENLENİRSE: 'İşimi kaybetmeyeyim' diyorsanız ALO 170'e şikayet edin. Ayrılmayı göze alıyorsanız, haklı fesihle tazminatınızı talep edin. Bunun için noteri kullanın. Tazminatınızı bordroda yazan miktardan değil gerçek maaşınızdan hesaplatın.

