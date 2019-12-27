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İşçiyi aldatan tazminat öder mi?

İşverenlerin başvurduğu bazı yöntemlere karşı yapabileceğiniz çok şey bulunuyor. Peki işveren size eksik bordro düzenlerse, yapmazsa, izin kullandırmazsa ne yapabilirsiniz? Detaylar haberimizde...

İşçiyi aldatan tazminat öder mi?
İşverenlerin başvurduğu bazı yöntemlere karşı yapabileceğiniz çok şey bulunuyor. İşte patron hileleri ve bunlara karşı yapabilecekleriniz:

EKSİK BORDRO DÜZENLENİRSE: 'İşimi kaybetmeyeyim' diyorsanız ALO 170'e şikayet edin. Ayrılmayı göze alıyorsanız, haklı fesihle tazminatınızı talep edin. Bunun için noteri kullanın. Tazminatınızı bordroda yazan miktardan değil gerçek maaşınızdan hesaplatın.

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