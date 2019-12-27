Alacaklı olanlar dikkat! Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

20 yıllık arkadaşımla bir büfe açtık. Ortaklığı bozuyoruz. Ben birçok harcamayı kendi cebimden yaptım. Bunu kayıt altına almasak da şahitlerim var. Mahkemede şahitlerin etkisi olur mu?

Hukuk Usulü Kanunumuz'un 200. maddesi şu şekildedir; "Bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri 2 bin 500 lirayı geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir. Bu hukuki işlemlerin miktar veya değeri ödeme veya borçtan kurtarma gibi bir nedenle 2 bin 500 liradan aşağı düşse bile senetsiz ispat olunamaz. Bu madde uyarınca senetle ispatı gereken hususlarda birinci fıkradaki düzenleme hatırlatılarak karşı tarafın açık muvafakati halinde tanık dinlenebilir." 201. maddesi ise; "Senede bağlı her çeşit iddiaya karşı ileri sürülen ve senedin hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukuki işlemler 2 bin 500 liradan az bir miktara ait olsa bile tanıkla ispat olunamaz" şeklindedir. Yani sorunuzun cevabına dönmek gerekirse, miktarı 2.500 TL'den (2019 yılı için 3.660 TL) fazla alacaklarınız bakımından 'senetle ispat zorunluluğu' vardır. Buradaki senet sadece kambiyo niteliğindeki senet olmayıp, bir kimsenin kendi aleyhine düzenlediği, yazılı olan ve imzasını taşıyan bir belgedir. Bir kağıtta A'nın imzasını taşıyan ve "A, B'ye 200.000 lira borçludur" metni de bir senettir. Bu ibarenin bir kağıtta yazması şart değildir, dolayısıyla karşı taraf muvafakat etmedikçe alacağınızı tanıkla ispat edemezsiniz.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL



