51 bin kişiye iş

SSP'Lİ

yılda binlerce kişiye kamuda iş kapısı açılacak. İlk adımdaöngörülürken, ihtiyaca göre bu sayı artacak.imzasıyla yayınlanan kararnameye göre, 2020'dealınacak. Bu kapsamda 6 bin 676 doktor, 8 bin 288 uzman doktor işbaşı yapacak. 981 de sözleşmeli ebe istihdam edilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü de üniversite mezunu 7 bin polis, 8 bin de bekçi alacak. Açıklanan alım 51 bini buldu.Erdoğan'ın talimatının ardından kadro, maaş ve sosyal güvencesi bulunmayan(SSP) de sorunu çözülüyor. Devlet Opera ve Bale, Devlet Tiyatroları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Sinema Genel Müdürlüğü çalışanların sorunları çözülecek.