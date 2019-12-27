51 bin kişiye iş

Yeni yılda binlerce kişiye kamuda iş kapısı açılacak. İlk adımda 60 bin personel alımı öngörülürken, ihtiyaca göre bu sayı artacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararnameye göre, 2020'de 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bu kapsamda 6 bin 676 doktor, 8 bin 288 uzman doktor işbaşı yapacak. 981 de sözleşmeli ebe istihdam edilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü de üniversite mezunu 7 bin polis, 8 bin de bekçi alacak. Açıklanan alım 51 bini buldu.
10 BİN SSP'Lİ SÖZLEŞMELİ OLUYOR
Başkan Erdoğan'ın talimatının ardından kadro, maaş ve sosyal güvencesi bulunmayan 10 bine yakın süreli sözleşmeli personelin (SSP) de sorunu çözülüyor. Devlet Opera ve Bale, Devlet Tiyatroları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Sinema Genel Müdürlüğü çalışanların sorunları çözülecek.
HAZAL ATEŞ
10 BİN SSP'Lİ SÖZLEŞMELİ OLUYOR
Başkan Erdoğan'ın talimatının ardından kadro, maaş ve sosyal güvencesi bulunmayan 10 bine yakın süreli sözleşmeli personelin (SSP) de sorunu çözülüyor. Devlet Opera ve Bale, Devlet Tiyatroları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Sinema Genel Müdürlüğü çalışanların sorunları çözülecek.
HAZAL ATEŞ
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