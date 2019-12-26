Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 469,00 lira, Cumhuriyet altını 1.918,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,45 yükselişle 288,00 liradan işlem gördü. ABD ve Çin'in geçen hafta uzlaştıkları ticaret anlaşmasının imzalanmasına yönelik belirsizliğin sürmesine paralel olarak altın fiyatlarındaki artış sürdü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 27 Aralık canlı altın fiyatları...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

163,84

163,96

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

209,83

209,99

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

262,15

262,34

Analistler, Asya'da altın talebinin devam etmesinin yatırımcıların odağına yerleştiğini, altının ons fiyatının 1.490 dolar direncinin aşılması sonrası yıl sonu pozisyon kapatma işlemlerinin etkisiyle yükselişini hızlandırdığını ve 1.505 dolar seviyesine kadar çıktığına dikkati çekti.