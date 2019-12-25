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  • 25.12.2019 17:55
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 17:55

ve euro düşüşe geçti! 25 Aralık Çarşamba canlı dolar ve euro alış satış fiyatı nedir?

Günün en çok araştırılanları arasında ve eurodaki güncel durum yer alıyor. Uzun bir süredir inişli çıkışlı bir seyir izleyen dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,9324'dan işlem görüyor. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,97'in direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,90'ın kısa destek olarak izleneceğini kaydetti. Peki, gün sonunda canlı euro ve dolar alış satış fiyatı kaç TL oldu? İşte 25 Aralık Çarşamba güncel dolar ve euro alış-satış fiyatı...

Dolar düşüşe geçti! Dolar ve euro ne kadar oldu?

25 Aralık Çarşamba günü dolarda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9480 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5980 lira olmuştu. Serbest piyasada dolar 5,9470 liradan, avro 6,5990 liradan güne başladı. Dövizler, birçok borsanın Noel tatilinde olması nedeniyle, düşük hacimli işlemlerde hafta başındaki düzeylerde hareket ediyor. İşte 25 Aralık Çarşamba canlı dolar ve euro alış satış fiyatları...

DOLAR NE KADAR OLDU?

EURO NE KADAR OLDU?

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