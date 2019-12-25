25 Aralık Çarşamba günü dolarda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9480 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5980 lira olmuştu. Serbest piyasada dolar 5,9470 liradan, avro 6,5990 liradan güne başladı. Dövizler, birçok borsanın Noel tatilinde olması nedeniyle, düşük hacimli işlemlerde hafta başındaki düzeylerde hareket ediyor. İşte 25 Aralık Çarşamba canlı dolar ve euro alış satış fiyatları...

DOLAR NE KADAR OLDU?

EURO NE KADAR OLDU?