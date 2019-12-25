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  • 25.12.2019 15:49
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 15:49

25 Aralık yatan iller sorgulama! e-Devlet üzerinden bakım maaşı nasıl sorgulanır?

25 Aralık yatan iller sorgulama işlemi, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Özellikle ayın sonuna yaklaştığımız şu günlerde evde bakım maaşı hakkındaki araştırmalarda artış yaşanıyor. Aylık alan vatandaşlar arama motorlarında aylıkların hangi illerde yatırıldığını öğrenmek istiyor. TC kimlik numaranızla e-Devlet'e giriş yapıp maaşınızın yatıp yatmadığını kolaylıkla öğrenebiliyorsunuz. İşte sorgulama işlemine dair merak edilen bilgiler...

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi nasıl yapılır?

25 Aralık evde bakım maaşı yatan iller sorgulama işlemi nasıl yapılır? Aralık ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde evde bakım maaşının hangi illerde yatırıldığı merak ediliyor. Evde bakım maaşı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin aileleri tarafından en iyi şekilde bakılması amacıyla ödeniyor. Peki, e-Devlet üzerinden bakım maaşı nasıl sorgulanır? İşte cevabı...

EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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