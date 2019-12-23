Ücret asgari etkisi azami Milyonlarca çalışanın gözü Başkan Tayyip Erdoğan'ın "İnşallah jestimizi yaparız, tarafları memnun edecek bir adımı atarız" dediği asgari ücretteki son tur görüşmelerine çevrildi.

Milyonlarca çalışanın gözü Başkan Tayyip Erdoğan'ın "İnşallah jestimizi yaparız, tarafları memnun edecek bir adımı atarız" dediği asgari ücretteki son tur görüşmelerine çevrildi. Yeni asgari ücret birçok ödemeyi etkileyecek. 20 milyona yakın işçi ve memurun asgari geçim indirimi artarken, asgari ücretlilerin ihbar-kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, genel sağlık sigortası primi, borçlanma tutarları da değişecek.





Hazal ATEŞ