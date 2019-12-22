Dolar son dakika... Dolar/TL geçtiğimiz hafta içerisinde 5.90'lı seviyelere ulaşmış hafta kapanışında 5.93 - 5.94 lira aralığında işlem görmüştü. Piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil süreci ile ilgili gelişmelere odaklandı. Peki, 23 Aralık bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 23 Aralık Pazartesi güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

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