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  • 23.12.2019 07:36
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 07:36

haftanın ilk gününde yeniden yükselişe geçti! 23 Aralık ve , kaç TL oldu?

da son dakika hareketlilği sürüyor. geçtiğimiz hafta kapanışında 5.93 - 5.94 lira aralığında seyretti. ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinin yakından takip edildiği piyasanın ilk gününe 5,9398 seviyesinde başladı. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İşte 23 Aralık güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Dolar/TL geçtiğimiz hafta içerisinde 5.90'lı seviyelere ulaşmış hafta kapanışında 5.93 - 5.94 lira aralığında işlem görmüştü. Piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil süreci ile ilgili gelişmelere odaklandı. Peki, 23 Aralık bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 23 Aralık Pazartesi güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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